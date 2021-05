ब्लर फोटो विवाद: चेहरा छुपाने वाली बीवी सफा ने तोड़ी चुप्पी, जानिए पति इरफान के लिए क्या कहा?

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 30 मई। हाल ही में मशहूर क्रिकेटर और कमेंटेटर इरफान पठान को ट्विटर पर बुरी तरह से ट्रोल किया गया था, वजह थी उनकी पत्नी सफा की 'ब्लर फोटो'। दरअसल इरफान ने एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वो अपनी बीवी सफा और बेटे इमरान संग दिखाई पड़ रहे थे लेकिन इस फोटो में सफा की तस्वीर ब्लर थी, जिसकी वजह से इरफान को सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ गया। ट्रोलर्स ने उन्हें रुढ़िवादी , ऐरोगेंट , तानाशाही जैसे शब्दों से नवाज दिया था, क्योंकि अभी तक इरफान की ओर से जब भी कोई फोटो शेयर की गई है तो उसमें उनकी बीवी का चेहरा साफ नहीं दिखता है इसलिए लोगों ने इरफान को काफी भला-बुरा कहा था।

English summary

I had blurred my face out of choice said Irfan Pathan’s wife Safa Baig. I never like to be the centre of attraction, It was completely my decision.