नौगाम। भारतीय सेना को दुनिया की सबसे प्रोफेशनल सेनाओं में गिना जाता है। इंडियन आर्मी ने एक बार फिर इसी मिसाल को कायम रखा है। जम्‍मू-कश्‍मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्‍टर में उस पाकिस्‍तानी मेजर की कब्र को पुनर्जीवित किया है जिसकी जवाबी कार्रवाई में मृत्‍यु हो गई थी। श्रीनगर स्थित चिनार कोर की तरफ से इसकी एक फोटोग्राफ भी ट्वीट की गई है। यह पहली बार नहीं है जब सेना की तरफ से इस तरह का उदाहरण पेश किया गया है। इससे पहले कारगिल की जंग में भी सेना ने इसी तरह की मिसाल पेश की थी।

पाकिस्‍तान सेना में मेजर मोहम्‍मद शाबिर खान की कब्र कुपवाड़ा में बनी हुई है। इस कब्र को पिछले कुछ वर्षों में खासा नुकसान पहुंचा था। पांच मई 1972 को मेजर खान 9 सिख रेजीमेंट की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे। उन्‍हें लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) पर वीरता का प्रदर्शन करने के लिए पाकिस्‍तान में तीसरे सर्वोच्‍च पुरस्‍कार सितार-ए-जुर्रात से सम्‍मानित किया गया था। उनकी मौत शाम 4 बजकर 30 मिनट पर हुई थी। चिनार कोर की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया है, 'भारतीय सेना की परंपराओं और आदर्शों का मान रखते हुए ही सेना ने पाकिस्‍तानी सेना के मेजर मोहम्‍मद शाबिर खान की कब्र की मरम्‍मत करवाई है।' सेना ने आगे कहा है, 'वह एक सैनिक थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस देश के थे, ऐसे में उनकी मौत सम्‍मान की अधिकारी है। भारतीय सेना इस यकीन को मानती है। दु‍निया के लिए यही इंडियन आर्मी है।'

In keeping with the traditions & ethos of the #IndianArmy, #ChinarCorps resuscitated a damaged grave of Major Mohd Shabir Khan, Sitara-e-Jurrat, Pakistan Army, who was Killed in Action (KIA) at a forward location along LC in Naugam Sector on 05 May 1972.#Kashmir@adgpi pic.twitter.com/EjbFQSn9Iq