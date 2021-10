India-China Border: 17,000 फीट ऊंचाई पर 'मौसमी सुरक्षा कवच' लगाने की मंजूरी, जानिए खासियत

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर: भारत-चीन या भारत-तिब्बत सीमा पर तैनात जवानों को बहुत जल्दी मौसमी सुरक्षा कवच मिलने वाला है। इस मौसमी सुरक्षा कवच की मदद से वह पूरी साल किसी भी मौसम में वहां पर तैनात रह सकेंगे। यह सुरक्षा कवच उन्हें शून्य से 35 डिग्री कम से लेकर 40 डिग्री तापमान में उन्हें 21 डिग्री का अहसास दिलाएगा। सबसे बड़ी बात की यह पर्यावरण के पूरी तरह के अनुकूल है। यानी अब दुश्मनों की चालबाजियों पर साल के 365 दिन नजर रखी जा सकेगी और गलवान घाटी या पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक वाली परिस्थिति पैदा नहीं होगी।

English summary

Solar power tents will be installed on the high mountains of more than 17 thousand feet on the Indo-China border, so that the soldiers do not face any problem