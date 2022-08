अगले 25 वर्षों में कैसा होगा अपना भारत ? पीएम मोदी ने अपने भाषण से तय कर दिया एजेंडा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 15 अगस्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लालकिले से एक तरह से आने वाले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनने का एजेंडा सेट कर दिया है। इसके लिए उन्होंने खासकर युवाओं से विशेष सहयोग मांगा है और पंचप्रणों के माध्यम से आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने बीते दशकों में भारत में हुई प्रगति का जिक्र भी किया है और बताया है कि भारत के पास कितनी क्षमता है, जिसकी मदद से हर लक्ष्य को पूरा करना संभव है।

English summary

PM Modi has set the agenda of India for the coming 25 years from the Red Fort, whose goal is to make the country a developed nation