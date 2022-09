पहली पत्नी को देखते ही अपनी शादी के रिसेप्शन से भाग गया दूल्हा, इसके बाद जो हुआ यकीन नहीं कर पाएंगे

India

oi-Sushil Kumar

हैदराबाद, 06 सितंबर: शादी और धोखा का आपने बहुत सारे मामले सुने होंगे। लेकिन यहां एक अलग ही मामला सामने आया है। एक शख्स अपनी शादी का रिसेप्शन दे रहा था, इस दौरान वे सभी लोगों से मिल रहे थे। वह काफी खुश था और लोगों के साथ अपनी खुशी मना रहा था। जैसे ही उन्होंने अचानक अपनी दूसरी पत्नी को देखा, उनके होश उड़ गए। वे रिसेप्शन छोड़कर पीछे वाले रास्ते से भाग खड़े हुए। यह नजारा देख सभी लोग हैरान रह गए। यह मामला हैदराबाद का है।

English summary

groom ran away from wedding reception On seeing his first wife in hyderabad know what happened after