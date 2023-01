Republic Day 2023: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है ?

गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों ही दिन तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन, इन दोनों राष्ट्रीय पर्वों के मनाने के तरीके में कुछ मूलभूत अंतर है। इन दोनों के माध्यम से संदेश भी अलग-अलग मिलता है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

गणतंत्र दिवस 2023: भारत इस बार अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी नई दिल्ली में पुनर्निमित कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी और देश को गौरवांवित करने वाली उत्साह से भरपूर परेड की सलामी लेंगी। गणतंत्र दिवस भारत के संविधान के लागू किए जाने के दिन की यादगारी के तौर पर मनाया जाता है। झंडोतोलन का कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर भी होता है। दोनों ही देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पर्व हैं। लेकिन, फिर भी दोनों राष्ट्रीय पर्वों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। जिसके बारे में बात करना आवश्यक है।

कौन हैं Lieutenant Dimple Singh Bhati जो Republic Day Parade को करेंगी लीड| वनइंडिया हिंदी

English summary

There is a basic difference between Republic Day-Independence Day. Republic Day is celebrated to commemorate the coming into force of constitution.Independence Day is celebrated to commemorate the freedom