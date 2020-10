अभिनंदन के पिता से कहा था- वापस जरूर आएगा बेटा, पाकिस्तान हमारी ताकत जानता है: पूर्व वायुसेनाध्यक्ष

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। फरवरी, 2019 में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर भारतीय वायुसेना ने दुनिया को बता दिया था कि वह आतंकवाद को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। उस दौरान पाकिस्तान ने भी मार्च, 2019 बड़े ही नाटकीय ढंग से भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई कर यह जताने के कोशिश की कि वह भारत के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रखना चाहता। इस पूरे घटनाक्रम के एक साल बाद अब अभिनंदन की रिहाई के पीछे पाकिस्तान की असली मजबूरी का खुलासा हुआ है।

#WATCH "I told Abhinandan's father we'll definitely get him back...The way he (Pak MP) is saying is because our military posture was offensive... we were in position to wipe out their forward brigades. They know our capability: Former IAF Chief, Air Chief Marshal(Retd.) BS Dhanoa https://t.co/Cmv1eb5lSV pic.twitter.com/KOMEWPplwY