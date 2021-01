भारतीय वैक्सीन की पाकिस्तान में सप्लाई को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं हमारे पास

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Indian Vaccine supply in Pakistan भारत में कोरोना वायरस की दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। भारत सरकार अब अपने पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन मुहैया कराने की स्थिति में आ गई है। अभी तक भारत ने मालदीव, भूटान और नेपाल को वैक्सीन के डोज भेज दिए हैं। वहीं बांग्लादेश समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत सरकार की बातचीत चल रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे कि क्या भारत पाकिस्तान को भी वैक्सीन की मदद पहुंचाएगा? अभी तक ना तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई खबर आई थी और ना ही भारत ने इसपर कोई प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अब भारत सरकार ने पाकिस्तान को वैक्सीन देने के मामले पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया है कि अभी भारतीय टीके की पाकिस्तान में सप्लाई को लेकर कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है।

I am not aware of any request for the supply for Indian made vaccines by Pakistan on a G2G (Government to Government) basis or commercial basis: Anurag Srivastava, MEA Spokesperson pic.twitter.com/7Xgy4bWx2h