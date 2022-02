Video: इस डिवाइस के लगते ही अपने आप चलने लगेगी साइकिल, आनंद महिंद्रा ने दिया खास ऑफर

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 12 फरवरी: देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उनको नए-नए इनोवेटिव आइडिया काफी रास आते हैं। वो ऐसी चीजों से जुड़ी वीडियोज और फोटोज भी शेयर करते हैं। इतना ही उनकी तरफ से कई ऐसे लोगों को ऑफर तक मिल चुका है। वहीं एक बार फिर आनंद महिंद्रा अपने ट्वीट को लेकर चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने गुरसौरभ सिंह की कंपनी में इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर की है।

This has been doing the #Signal rounds the last few days. Not the first device in the world to motorise a cycle. But this is a) An outstanding design—compact & efficient b) Rugged-loved the working in mud, making it an off-roader! c) Safe d) Savvy—a phone charging port! (1/3) pic.twitter.com/Fb4gwBd8FS