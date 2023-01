Tripura में कांग्रेस प्रभारी पर हमले के बाद EC का एक्शन, नियुक्त किए 3 पर्यवेक्षक

कांग्रेस पर्यवेक्षक अजॉय पर हुए हमले के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। आयोग की तरफ से राज्य में 3 विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती के साथ कई बड़े फैसले लिए गए है।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

त्रिपुरा के कांग्रेस प्रभारी अजॉय कुमार पर बुधवार को हुए कथित हमले के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग की तरफ से 3 विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उन्हें स्थिति का जायजा लेने, सीएपीएफ की उचित तैनाती सुनिश्चित करने और प्रवर्तन उपायों को तेज करने व आयोग को वापस रिपोर्ट करने के लिए तुरंत राज्य जाने के लिए कहा गया है।

Alleged attack on State-in-charge of AICC in Jirania,West Tripura |Action taken against following officers - suspension&immediate removal of SDPO Jirania sub-division, immediate removal of Officer-in-charge of Ranibazaar PS&immediate removal of Officer-in-charge of Jirania PS: EC pic.twitter.com/JJkwdueiJ8