Delta variant: किन लोगों को है कम खतरा, शोध से पता चल गया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 7 जुलाई: कोविड 19 की डेल्टा वेरिएंट भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में चिंता की वजह बनी हुई है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट या बी.1.617.2 को इसी वजह से डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। गौरतलब है कि भारत में दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। देश की कई बेहतरीन संस्थाओं के शोधकर्ताओं ने मिलकर डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन के प्रभाव का अध्ययन किया है। इससे पता चला है कि कोविड से ठीक हुए मरीज, जिन्होंने वैक्सीन की सिंगल या डबल डोज लगा रखी है, वह सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं।

English summary

Those recovered from Covid and have received a at least single dose of the vaccine are at low risk with the delta variant