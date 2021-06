डेल्टा प्लस वैरिएंट के खिलाफ सिर्फ वैक्सीन काफी नहीं, क्या है बचाव WHO ने बताया

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 27 जून: कोरोना वायरस की डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर पूरे विश्व में चिंता बढ़ती जा रही है। दुनिया के कम से कम 12 देशों में इसके केस सामने आ चुके हैं। भारत के कई राज्यों में भी इसके मामले मिले हैं। मौजूदा वैक्सीन इस वैरिएंट पर आखिरकार कितनी असरदार है, इसको लेकर अभी भी रिसर्च चल रहे हैं। वैसे कुछ सकारात्मक रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं। लेकिन, इसको लेकर चिंता है ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तो इस वैरिएंट को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क है। उसके एक प्रतिनिधि ने दो टूक कह दिया है कि सिर्फ वैक्सीन के भरोसे ना रहें और डेल्टा प्लस वैरिएंट से सुरक्षित रहना है तो मास्क जैसे जरूरी एहतियात जरूर अपनाएं।

Delta plus variant:To protect against Delta Plus, both the vaccine and the mask are necessary, the representative of the WHO told