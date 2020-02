शाहीन बाग़ के बाद भी क्या बीजेपी के लिए दिल्ली अभी दूर है?

India

bbc-BBC Hindi

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुछ घंटों में चुनाव प्रचार ख़त्म हो जाएगा. जैसे-जैसे मतदान की तारीख़ नज़दीक आ रही है, वैसे-वैसे -- आंतकवादी, शाहीन बाग़, गोली, फायरिंग, रेप, बिरयानी और हनुमान चालीसा --- जैसे शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है और बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कम होता दिख रहा है.

साफ़ दिख रहा है कि चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हर कोई दूसरे दल को क्लीन बोल्ड करने की पूरी कोशिश में लगा है लेकिन किन पिचों पर दोनों पार्टियां अच्छा खेल सकती हैं आइए डालते हैं एक नज़र.

2019 के दिसंबर महीने में जब दिल्ली के शाहीन बाग़ में आम लोग सरकार के नागरिकता संशोधन क़ानून का विरोध करने बैठे थे, तब किसी को अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि दिल्ली चुनाव में उनकी भूमिका इतनी अहम हो जाएगी.

जब आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो शाहीन बाग़ में बैठे लोगों के साथ हैं, तो बीजेपी को जैसे बैठे-बिठाए एक मुद्दा मिल गया.

बीजेपी में दिल्ली के नेता हों या दूसरे राज्यों से आए स्टार प्रचारक, सबने एक सुर में पूरे चुनावी कैम्पेन को राष्ट्रवाद के नेरेटिव के इर्द-गिर्द बुनना शुरू कर दिया. फिर चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'बिरयानी' वाला बयान हो, या फिर केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का 'गोली मारो' वाला बयान हो, या फिर पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा का पहले 'घर में घुसकर रेप करने वाला' बयान.

परवेश वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 'आतंकवादी' कह डाला, उसके बाद परवेश वर्मा के बयान को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सही ठहरा दिया.

सेंटर फ़ॉर स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटीज़ (सीएसडीएस) के संजय कुमार के अनुसार भाजपा के पास इसके आलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था.

बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, "वो दिल्ली की सत्ता से पिछले 20 साल से बाहर हैं. ऐसे में उनके पास अपना काम दिखाने के लिए कुछ है नहीं और शाहीन बाग़ ने उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है."

यही वजह है कि बीजेपी के नेता केजरीवाल को बार-बार ललकार रहे हैं कि वे शाहीन बाग़ क्यों नहीं जाते, केजरीवाल अगर शाहीन बाग़ जाते तो बीजेपी का काम आसान हो जाता.

बीजेपी केजरीवाल को हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और मुसलमान परस्त साबित करने का अभियान चला सकती थी. लेकिन केजरीवाल ऐसा करने की जगह, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वह जान-बूझकर प्रदर्शनकारियों को नहीं हटा रही है ताकि धरने का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सके.

झारखंड हो, हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और प्रदर्शन उनके मन मुताबिक़ नहीं आया. झारखंड और महाराष्ट्र में सत्ता उसके हाथ से निकल गई, हरियाणा में किसी तरह दुष्यंत चौटाला की मदद से पार्टी सरकार बना सकी.

तो क्या राष्ट्रवाद की राजनीति दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में फेल हो गई?

इस सवाल के जवाब में संजय कुमार कहते हैं, "एक दूसरी रणनीति हो सकती थी, आम आदमी पार्टी के पिच पर जाकर खेलने की. जिसमें वो आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खोल सकते थे. कुछ हद तक उन्होंने इसकी कोशिश भी की."

गृह मंत्री अमित शाह हों या सांसद गौतम गंभीर हों, या फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा हों, ट्विटर पर इनकी टाइमलाइन देखने पर आपको इसका अहसास भी होगा.

