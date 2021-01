दिल्ली: पुलिस कर्मियों पर हमला करने को लेकर 9 लोग गिरफ्तार, खाली कराया गया बुराड़ी मैदान

India

oi-Akarsh Shukla

Farmers Protest: नए कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हिंसक विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने किसानों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। राजधानी के अलग-अलग स्थानों पर डेरा डाले किसानों को अब दिल्ली पुलिस (Delhi Police) वहां से हटाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी ग्राउंड से 15 किसानों को हिरासत में लिया है। बुराड़ी मैदान को खाली करा लिया गया है। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई।

शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी मामले पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि कल (गुरुवार) को बुराड़ी मैदान में हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले के सिलसिले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। प्रदर्शनकारी लाल किले पर जाने के लिए भड़काऊ नारे लगा रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शकारी किसानों ने पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ी और उनके साथ मारपीट की।

Nine people arrested & sent to Tihar Jail in connection with attack on police personnel during violent protest at Burari ground yesterday. The protesters were raising instigative slogans & were adamant on going to Red Fort. They also tore Uniforms of police personnel:Delhi Police