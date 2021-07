भारत में दो साल में भी नया अध्यक्ष नहीं खोज पाई कांग्रेस, इटली समेत इन देशों में की नए चीफ की नियुक्ति

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 11 जुलाई: लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का बंटाधार हुए दो साल से ज्यादा गुजर चुके हैं और करीब इतना ही समय राहुल गांधी का पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हो चुका है। लेकिन, पार्टी बुजुर्ग नेता सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष पद पर बनाए रखकर अपना काम चला रही है। अलबत्ता बैकडोर से भले ही राहुल सारे फैसले लेते नजर आ रहे हों। इस दौरान ग्रुप 23 के नेताओं की कुख्यात चिट्ठी से लेकर पार्टी के कई युवा नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन किसी न किसी बहाने से नए अध्यक्ष की नियुक्ति की औपचारिकता टलती रही है। लेकिन, इसी दौरान पार्टी की विदेशी यूनिट इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने कमाल कर दिया है और उसने यूरोपीय देशों के लिए अपने अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी हैं, जिसमें इटली भी शामिल है।

English summary

In many European countries including Italy, the reinstatement of new leaders at the country head of the Indian Overseas Congress, the search for Congress President in India is still going on