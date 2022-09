'42% युवा बेरोजगार हैं, क्या भारत का भविष्य सुरक्षित है', राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन किया ट्वीट

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 10 सितंबर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार सुबह कन्याकुमारी के मुलगुमूदु से अपनी महत्वाकांक्षी राष्ट्रव्यापी 'भारत जोड़ी यात्रा' के तीसरे दिन की शुरुआत की। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर कहा, ''हमारे 42 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। क्या भारत का भविष्य सुरक्षित है? हम उन सबके लिए चल रहे हैं। हम नौकरी के लिए चल रहे हैं।''

राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी भारत जोड़ी यात्रा "लोगों से जुड़ने" और "भाजपा और आरएसएस को हुए नुकसान की भरपाई करने" की एक कोशिश है। कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए आगामी चुनावों के बारे में पूछे जाने पर, राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपना मन बना लिया है और चुनाव होने के बाद उनका निर्णय स्पष्ट बताएंगे। उन्होंने कहा, 'यह स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव होने पर मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं। कृपया उस समय तक प्रतीक्षा करें।''

42% of our youth are unemployed.

Is Bharat’s future secure if theirs isn’t?

We walk for them all.

We walk for jobs. pic.twitter.com/e6vC5UnsPS