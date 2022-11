'जिन्होंने UP को परिवारवाद-जातिवाद के नाम पर बांटा, मौका मिला तो वह फिर से वही करेंगे', CM योगी ने साधा निशाना

India

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वंशवाद और जाति के नाम पर राज्य को विभाजित करने की आदत रखने वालों को अगर फिर से मौका दिया जाए तो वह फिर से वैसा ही करेंगे। गाजियाबाद में 'प्रबुद्धजन सम्मेलन' मंगलवार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''जो परिवारवाद और जातिवाद के नाम पर राज्य को बांटते थे, उन्होंने सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने का काम किया, उनकी आदतें आज भी नहीं गई हैं।' जब वे सत्ता में थे, उन्होंने गैंगस्टरों और माफियाओं को बचाते और प्रोत्साहित करते हुए अराजकता फैलाई। हम उन्हें फिर से अवसर नहीं देना चाहते हैं।''

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में 878 करोड़ रुपये की 755 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चाबियां और चेक भी सौंपी। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।

सीएम योगी ने कहा, ''2017 से पहले पूरे पश्चिमी यूपी में स्थिति खराब थी। व्यापारी और महिलाएं असुरक्षित रहते थे। पेशेवर अपराधी और माफिया संगठित अपराध करते थे और आम लोगों का जीवन खराब करते थे। कोई भी उद्यमी राज्य में निवेश नहीं करना चाहता था। लेकिन पिछले पांच वर्षों में स्थिति बदल गई है। राज्य में अब कंपनियां निवेश कर रही हैं। अब लोगों को न केवल व्यापार करने में आसानी के लिए बल्कि व्यापार शुरू करने में आसानी हो रही है। ए राज्य में एक बेहतर माहौल विकसित किया गया है।''

सीएम योगी ने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने अपराधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सीएम योगी ने प्रबुद्धजनों (बुद्धिजीवियों) को समाज के राय निर्माता कहा, ''आपने राज्य के बारे में धारणा बदलने में योगदान दिया है। यूपी को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आपके योगदान की आवश्यकता है। राज्य सरकार काम कर रही है। वो भी डबल इंजन की गति से। आपने डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन के रूप में आशीर्वाद दिया है।"

