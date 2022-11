'गद्दार' विवाद के बाद पहली बार एक साथ दिखे CM गहलोत व पायलट, कांग्रेस बोली-'हम एक हैं'

राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों सचिन पायलट को गद्दा कह दिया था। जिसके बाद से पार्टी दोनों नेताओं को एक साथ लाने की कोशिशों में जुटी थी। वहीं, मंगलवार को दोनों नेता इस विवाद के बाद पहली बार एक साथ दिखे।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों सचिन पायलट को गद्दार कह दिया था। उन्होंने कहा था कि सचिन पालयट ने पार्टी से गद्दारी की है, उसके पास सिर्फ 10 विधायकों का सपोर्ट है, उसे कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इस विवाद के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान कांग्रेस में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा था। वहीं, अब इस विवाद के बाद दोनों नेता पहली बार मंगलवार को एक साथ दिखे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है और हम एक साथ हैं।

We are united. Here Ashok Ji and Sachin Pilot Ji have said that the Congress party in Rajasthan is united. Rahul Gandhi has clearly stated that both Ashok Gehlot and Sachin Pilot are assets to the party: KC Venugopal, Gen Secy-Org, Congress, at Jaipur pic.twitter.com/44Bq4Os41l