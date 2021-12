'अपनी बेटियों को गुस्से में बड़ा नहीं होने दे सकते'-HC के आदेश पर 8 साल की बच्ची को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कोच्चि, 23 दिसंबर: केरल हाई कोर्ट ने एक मासूम बच्ची को जिस तरह का न्याय दिया है, उसके खूब चर्चे हो रहे हैं। दरअसल, इसी साल अगस्त में एक मासूम लड़की और उसके पिता के साथ केरल की पिंक पुलिस ने सरेआम बहुत अपमाजनक बर्ताव किया था। छोटी सी बच्ची पर पिंक पुलिस की एक अफसर ने मोबाइल चोरी के झूठे आरोप लगाकर उसकी और उसके पिता की सड़क पर ही तलाशी ली थी। बाद में मोबाइल पिंक पुलिस की कार से ही बरामद हुआ। इस घटना ने 8 साल की बच्ची को अंदर से झकझोर दिया। उसने इस अपमान के खिलाफ केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने ना सिर्फ उसे मुआवजा देने का सरकार को आदेश दिया है, बल्कि कहा है कि 'छोटी सी देवीप्रिया को जो आघात लगा है, वह अथाह है.....'

English summary

Kerala High Court orders compensation of Rs 1.5 lakh to 8-year-old girl for misbehavior of Pink Police,This incident was considered a violation of the fundamental rights of the girl child and her father