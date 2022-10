भारती दास बनीं नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स,केंद्र सरकार ने की नियुक्ति, जानिए कौन हैं ये ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

27th Controller General of Accounts: केंद्र सरकार ने भारती दास को देश के 27वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (सीजीए) के पद पर नियुक्त किया है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अपनी सेवाएं देंगी। भारती दास 1988 बैच की भारतीय सिविल अकाउंट सर्विस की वरिष्ठ अधिकारी हैं। नए सीजीए बनने से पहले भारती दास केंद्र सरकार के कई बड़े मंत्रालयों में अपना योगदान दे चुकी हैं। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिंदू कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं।

कौन हैं भारती दास ?

केंद्र सरकार ने भारती दास को वित्त मंत्रालय में 27वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पद पर बहाल किया है। सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने को कहा था और उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी संभाल भी ली है। 1988 बैच की सिविल अकाउंट सर्विस की अधिकारी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में तैनात की गई हैं।

ये तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं

वित्त मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक इससे पहले वो प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, विदेश मामलों के मंत्रालय, प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स गृह मंत्रालय, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डायरेक्टर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उप सचिव सड़क परिवहन एवं राजपथ और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जैसे पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

सीजीए की जिम्मेदारी क्या है ?

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के 'प्रिंसिपल एडवाइजर' के तौर पर कार्य करते हैं। सीजीए तकनीकी तौर पर मजबूत लेखा प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन करने के साथ ही केंद्र सरकार के खातों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। सीजीए केंद्र सरकार के राजकोष नियंत्रण के लिए और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए भी उत्तरदायी है।

भारती दास दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज की पूर्व छात्रा हैं और उन्होंने इतिहास में मास्टर्स किया है। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट से एमएससी की डिग्री भी ले रखी है।(पहली तस्वीर सौजन्य: cga.nic.in और दूसरी सोशल मीडिया)

