कर्नाटक की कमान बसवराज बोम्मई के हाथ, पत्नी चेनम्मा ने कहा- 'अब कहूंगी उनसे... '

बेंगलुरु, 28 जुलाई। कर्नाटक में एक बार फिर से बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिला है। अब राज्य की कमान बसवराज बोम्मई के हाथ में है। वो राज्य के 23वें मुख्यमंत्री बने हैं। बोम्मई को मंगलवार को ही बी एस येदियुरप्पा की जगह विधायक दल का नेता चुना गया था, बता दें कि येदियुरप्पा ने सोमवार को ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बीएस येदियुरप्पा की ही तरह लिंगायत समुदाय से आने वाले बोम्मई के सीएम बनने से उनके समर्थकों में जबरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है।

English summary

Basavaraj Bommai sworn-in as 23rd Chief Minister of Karnataka, his wife Chennamma Basavaraj said his hard work has paid off and that she would ask him to do work that benefits all.