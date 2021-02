दादी के निधन पर बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने किया ट्वीट, रिप्लाई में आए नस्लवादी कमेंट्स

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, अपने ताजा ट्वीट में उन्होंने बताया कि चीन में रहने वालीं उनकी दादी का निधन हो गया है। इस दुख की घड़ी में ज्वाला गुट्टा को अपने फैंस का सपोर्ट मिला है, वहीं बैडमिंटन खिलाड़ी को नस्लवादी टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा है। शुक्रवार को ट्विटर पर ज्वाला गुट्टा ने अपने साथ हुए इस नस्लवादी भेदभाव को लेकर निराशा और दर्द व्यक्त करते हुए एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि 'एक समाज के रूप में हमें क्या हो गया है।'

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं अपनी दादी के निधन का शोक मना रही हूं, जो चीन में गुजर गईं। मैं उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब मुझे ऐसे समय में भी नस्लभेदी कमेंट मिल रहे हैं। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं कोविड-19 क्यों बोलती हूं 'चीना वायरस' क्यों नहीं...हमारे समाज को क्या हो गया है...सहानुभूति नहीं रही...हम कहां जा रहे हैं..यह शर्मनाक है।'

I am mourning the loss of my grand mom who passed away in China and to my surprise I get racist replies....and I am asked why I say covid and not Chinese virus....

What has happened to us as a society...where’s the empathy...where r we headed...and there r defenders??

Shameful!