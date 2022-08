CBI जज राजेश चक्रवर्ती का दावा, धमकी भरे पत्र मिले, टीएमसी नेता Anubrata को जमानत देने की मांग

India

oi-Jyoti Bhaskar

कोलकाता, 23 अगस्त : पश्चिम बंगाल के आसनसोल में विशेष सीबीआई कोर्ट के जज राजेश चक्रवर्ती का दावा है कि उन्हें धमकी दी जा रही है। बता दें कि जज राजेश टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक अनुब्रत मंडल को जमानत देने की मांग के साथ जज राजेश को धमकी भरे पत्र भेजे जा रहे हैं। खबर में कहा गया है कि अगर अनुब्रत को जमानत नहीं दी गई तो उनके परिवार को कमर्शियल मात्रा के मादक पदार्थ रखने के आरोप में एनडीपीएस केस में फंसाया जाएगा।

Asansol SPL CBI court judge Rajesh Chakraborty claims of getting a threat letter demanding bail for Anubrata Mondal or else his family will be implicated in an NDPS case with a commercial quantity

TMC Birbhum dist pres Anudata Mondal is arrested by CBI in a cattle smuggling case