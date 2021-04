घरेलू पर्यटन पर फिर लगा कोरोना का ताला, 15 मई तक बंद किए गए ताजमहल समेत दूसरे स्मारक

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, अप्रैल 15। कोरोना वायरस हमामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से अब केंद्र सरकार ने अगले महीने की 15 तारीख (15 मई, 2021) तक देश के सभी केन्द्र संरक्षित स्मारकों, स्थलों और संग्रहालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुवार शाम इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि स्मारकों को बंद रखने की तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है। स्मारकों को बंद का आदेश डायरेक्टर मान्यूमेंट्स एनके पाठक द्वारा जारी किया गया है।

गौरतलब है कि गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के 2 लाख से भी अधिक मामले सामने आए। कोविड-19 की दूसरी लहर के भयानक रूप को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। अंतरराष्ट्रीय उड़ान व टूरिस्ट वीजा सर्विस पर रोक के चलते विदेशी पर्यटक के भारत में एंट्री पर रोक पहले से ही थी लेकिन अब घरेलू पर्यटकों के लिए भी ताजमहल समेत देशभर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को आगामी 15 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

In view of prevailing #COVID19 situation, all centrally protected monuments/sites & museums under Archaeological Survey of India (ASI) will be closed with immediate effect till May 15 or until further orders: Union Minister of State for Culture & Tourism (I/C) Prahlad Singh Patel pic.twitter.com/hRtXotbv0c