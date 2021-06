असम: हिमंत बिस्वा के बयान पर AIUDF विधायक का पलटवार, CM के ही 6-7 भाई बहन हैं

India

oi-Kapil Tiwari

गुवाहटी, जून 11। असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के एक बयान पर सियासी घमासान मच गया है। दरअसल, राज्य के AIUDF विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने मुख्यमंत्री के अप्रवासी मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कुछ उपाय खोजने चाहिए, ना कि इस तरह के बयान देकर माहौल खराब करें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने गुरुवार को कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय परिवार नियोजन की पॉलिसी को अपनाए और अधिक बच्चे पैदा ना करें।

रफीकुल इस्लाम ने किया पलटवार

मुख्यमंत्री के इस बयान पर बोलते हुए रफीकुल इस्लाम ने कहा है कि मुख्यमंत्री को जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम को यह कहने की बजाय कि किसी एक विशेष समुदाय के अधिक बच्चे हैं, उन्हें इसे नियंत्रण करने के उपार और कारण खोजने पर काम करना चाहिए। विधायक ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री के छह-सात भाई-बहन हैं। यहां तक कि स्पीकर के आठ भाई-बहन हैं।

Instead of saying that a particular community has more children, the CM should work on controlling it & find out reason. Even he has 6-7 siblings, Speaker I've heard has 8 siblings: AIUDF MLA Hafiz Rafiqul Islam on Assam CM's reported family planning remark on immigrant Muslims. pic.twitter.com/tWwFUJctNJ