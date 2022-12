'हमें 180 से ज्यादा सीटें मिलने वाली है, वोटर का आर्शीवाद रहा तो 230 भी मिल सकता है', बोले AAP विधायक

Delhi MCD Election Result 2022: दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए वोटिंग 4 दिसंबर को हुआ था। सभी 250 सीटों पर भाजपा और आप ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं कांग्रेस के 247 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।

Delhi MCD Election Result 2022: दिल्ली नगर निगम चुनावों के नतीजों के लिए काउंटिंग 7 दिसंबर की सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। नवीनतम आधिकारिक रुझानों में भाजपा 97 सीटों पर आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 53 सीटों पर आगे है। वहीं कांग्रेस 5 पर और निर्दलीय और NCP एक-एक सीटों पर आगे चल रही है। 250 वार्डों के लिए मतगणना चल रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''हमें 180 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। अगर वोटर का आर्शीवाद रहा तो हमें 230 भी मिल सकता है। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं।''

काउंटिंग के दौरान दिल्ली भाजपा नेता हरीश खुराना ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "हमने कचरे के निपटान के लिए काम किया और यह कोरोना महामारी के दौरान भी जारी रहा। इसलिए हमें विश्वास है कि अगला मेयर भाजपा का ही होगा।"' उन्होंने कहा, 'पिछली बार भी सर्वे में बीजेपी को केवल 50 सीटें मिली थीं, लेकिन हमने दो-तिहाई बहुमत हासिल किया।

#DelhiMCDPolls | We are going to get more than 180 seats. If voters favour us, we can also cross 230 seats. Mayor will be from our party. I think exit polls are pointing towards the victory of Aam Aadmi Party: AAP MLA Saurabh Bharadwaj pic.twitter.com/r8OX23BdzS