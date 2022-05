असम सीएम का दिल छूने वाला Video, 90 साल की बुजुर्ग महिला फरियादी की घुटनों पर बैठकर सुनी समस्या

Guwahati

oi-Love Gaur

दीसपुर, 06 मई: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार को एक साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में शुक्रवार को उनका एक दिल को छू लेना वाला वीडियो सामने आया, जब उन्होंने एक 90 साल की महिला बुजुर्ग फरियाद की समस्या को उनके सामने घुटनों के बल पर बैठकर सुना। डेरगांव की एक 90 वर्षीय महिला ने अपने बेटे से जुड़े एक मामले में काजीरंगा में मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बुजुर्ग महिला को सम्मान देते हुए उनके प्रति आदर भाव दिखाकर सरकार के पूरी मदद का आश्वासन दिया।

फरियादी के पास घुटनों पर जाकर बैठे सीएम

असम के सीएमओ की तरफ से शेयर किए गए वीडियो ने इस पल को कैद कर लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कुर्सी पर बैठी फरियादी के पास अपने घुटनों पर जाकर बैठ गए। इतना ही नहीं उनका हाथ पकड़कर सीएम ने स्वास्थ्य के बारे में पूछा और पूछा कि क्या वह ठीक से खाना पा रही है। क्या उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया कि वह बाहर से खाना नहीं खा सकती है, यह सुनकर तो मुख्यमंत्री ने उनके लिए फलों की व्यवस्था करने के लिए कहा। वीडियो में पूरी बात असमिया भाषा में हो रही है।

A heartening moment for CM Dr @himantabiswa as he meets a 90-year-old woman from Dergaon. pic.twitter.com/nqOe2N6xwe

बेटे से जुड़े मामले में की मुलाकात

जानकारी के मुताबिक फरियादी बुर्जुग किसी पुराने मामले को लेकर सीएम सरमा से मिलीं थी। जवाब में सीएम ने अधिकारियों से मामले का पता लगाने के लिए कहा और उन्हें मदद का पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने भरोसा देते हुए कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखेंगे। यहां तक की सरमा ने बुजुर्ग से उनका फोन नंबर भी मांगा और उनको घर जाने के लिए कहा। इतना ही नहीं जब 90 वर्षीय महिला ने बताया कि वह दरगांव की रहने वाली हैं, तो मुख्यमंत्री ने वादा किया कि जब भी वह वहां जाएंगे तो उनसे मिलने जाएंगे।

How divine it feels to have the blessings from 90-year-old grandmother at Kaziranga today.

She had very kindly come to see me from Dergaon regarding a personal issue related to her son. Assured her of all support from government in resolution of the problem. pic.twitter.com/lvX9mOnamw