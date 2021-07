सड़क से एक साथ गुजरा शेर का कुनबा, शेरनियों संग 9 शावकों की चहलकदमी देख थम गए वाहन

Gujarat

oi-Vijay

अमरेली। गुजरात में अमरेली जिले के राजुला स्थित कोवाया में अल्ट्राटेक कंपनी के माइन्स विस्तार में शेरों का कुनबा घूमते हुए दिखा। वहां जंगल के पास सड़क पर शेर, शेरनियों और शावकों समेत कुनबे में 14 सदस्य दिखाई दिए। एक वन अधिकारी ने बताया कि, शेरों के कुनबे में 3 शेरनी और 2 शेर थे। शेष 9 शावक थे। शेरों का कुनबा पीपावाव पोर्ट के नजदीक सड़क पर अक्सर घूमते दिखाई दे जाता है।

See the last shot in the clip. Why was that lion the only one that was at a distance? Those who study animal behaviour may know the reason for that exclusion. But as human beings, I think it tells us more about ourselves whether we see that lion as being a maverick or a misfit… pic.twitter.com/vNvq61A4Zi