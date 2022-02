हिजाब विवाद में कूदे KRK, कहा- मेरी बीवी और बेटी भी नहीं पहनते हिजाब और बुर्का, लेकिन...

Entertainment

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 11 फरवरी: अभिनेता, लेखक और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (केआरके) अब कर्नाटक हिजाब विवाद पर अपनी राय रखी है। कर्नाटक में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद पर केआरके ने कहा है कि उनकी पत्नी और बेटी भी हिजाब और बुर्का नहीं पहनती है लेकिन ये महिलाओं और लड़कियों की खुद की मर्जी होनी चाहिए। कमाल आर खान ने यह भी कहा है कि भारत के मुसलमान ठीक वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चाहती है।

My wife and daughter don’t wear Hijab or Burkha. And I believe that girls should not wear Burkha in school and College. But still it should be choice of the girl, whatever she wants to wear. Nobody should be forced for food and cloths.