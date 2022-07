Disha-Tiger Break UP: टाइगर से पहले 'कसौटी ...' के अनुराग को डेट कर चुकी हैं दिशा पाटनी!

Entertainment

मुंबई, 28 जुलाई। इन दिनों बॉलीवुड मे ब्रेकअप का दौर चल रहा है, शामिता-राकेश के बाद अब खबर है की बॉलीवुड के हॉट लवर्स कहे जाने वाले दिशा पाटनी और टाइगर श्राफ के रास्ते भी अलग हो गए हैं। हालांकि दोनों ने कभी भी खुलकर अपने रिलेशन पर कोई बात नहीं की और ना ही पब्लिकली ये कहा कि वो दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन पिछले 6 साल से दोनों जिस तरह से साथ दिखते थे उसकी वजह से दोनों को हॉट कपल कहा जाता था।

Tiger Shroff and Disha Patani have called it quits on their 6-year-long romance. Do you Know that Disha Patani Dated TV Actor Parth Samthaan During Her Struggle Days before Tiger Shroff.