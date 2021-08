Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 10 अगस्‍त। हिंदी सिनेमा में अपनी खूबसूरती और अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाली रेखा ने 13 साल की उम्र से अभिनय की शुरुआत की। सदाबहार बॉलीवुड दिवा रेखा ने साक्षात्कार में खुलासा किया था कि उन्होंने कभी भी एक्‍ट्रेस बनने की प्‍लानिंग नहीं की थी। रेखा ने बताया कि उन्‍होंने अपने जीवन के बारे में क्‍या सपने संजोए थे।

English summary

Bollywood: Rekha Rekha said- She never wanted to become an actress, had seen this dream about life