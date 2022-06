मां के साथ फरियाद लेकर पहुंची थी थाने, हवलदार को सूझी आशिकी, किया गया लाइन अटैच

Durg

oi-Dhirendra Giri

भिलाई,17 जून । बदमाशों से परेशान कोई महिला अपनी शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचती है। अब सोचिये अगर वही पुलिस खुद फरियादी को परेशान करने लगे, कोई क्या करे? कुछ ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घटा है।

यह भी पढ़ें सिक्के गिनकर 8 साल में कैशियर ने कमा लिए साढ़े 5 करोड़, जब खुला राज, तो अधिकारियों के उड़े होश !

English summary

Had reached the police station with a complaint with the mother, the constable was aware of her love, the line was attached