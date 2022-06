सिक्के गिनकर 8 साल में कैशियर ने कमा लिए साढ़े 5 करोड़, जब खुला राज, तो अधिकारियों के उड़े होश !

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 08 जून। कहते है थोड़ा-थोड़ा जोड़कर काफी बनाया जा सकता है। यह धारणा बचत के नजरिये बड़ी महत्त्वपूर्ण है,लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऐसा ही किस्सा घटा है, जहां एक कैशियर ने 8 साल तक थोड़े-थोड़े पैसों को जोड़कर साढ़े पांच करोड़ का गबन कर दिया।



By counting coins, the cashier earned 5 and a half crores in 8 years, when the secret was revealed, the officers were blown away