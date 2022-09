CG: पत्नी को मनाने, फिल्म शोले का वीरू बन गया होरीलाल, 11 सौ वाट के टावर पर चढ़ा, जानिए पूरा मामला

Durg

दुर्ग, 21 सितम्बर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक युवक फिल्म शोले की तरह एक युवक बिजली की हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ गया। युवक को उतारने के लिए ग्रामीणों और पुलिस को लगभग दो घण्टे तक भारी मशक्कत करना पड़ा। युवक अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था, लेकिन उसके ससुर ने अपनी बेटी को होरीलाल के साथ जाने से रोक लगा दिया। जिसके बाद गुस्साए पति टावर पर चढ़ गया।

75 फिट ऊंचे हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ा सनकी होरीलाल

पूरा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है। जहां पुरानी भिलाई थाना अंतर्गत ग्राम गनियारी में एक युवक हाईटेंशन टॉवर पर चढ़ने की सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद मौके पर पहुंची भिलाई तीन थाना पुलिस ने देखा कि एक व्यक्ति लगातार टावर में चढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों से होरीलाल की नाराजगी का कारण जानने कर बाद, पुलिस में कई बार व्यक्ति को आवाज लगाई। लेकिन लगभग ढाई घण्टे तक वह नीचे नही उतरा। युवक को नीचे उतरने पुलिस और ग्रामीणों को भारी मशक्कत करनी पड़ी।

पत्नी को लेने गनियारी पहुंचा था, होरीलाल

दरअसल होरीलाल पारधी देवगांव, खरोरा जिला रायपुर से अपनी पत्नी को लेने दुर्ग के गनियारी पहुंचा था। उसकी शादी ग्राम गनियारी के हुई थी. पिछले दिनों उसकी पत्नी मायके पहुंची थी. होरीलाल अपनी पत्नी भारती को लेने आज सुबह ही पहुंचा था। लेकिन उसके ससुर ने अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। जिसके बाद होरीलाल पारधी 1100 किलोवाट के हाईटेंशन टॉवर में चढ़ गया।

ससुर ने लगाया आरोप, होरीलाल पत्नी से करता था मारपीट

इस मामले ग्राम गनियारी के पारधी समाज के लोगों ने बताया कि होरीलाल की पत्नी अपने दो बच्चों के साथ दो दिन पहले ही गनियारी आ गई थी। जिसे लेने के लिए होरीलाल पहुंचा था। जैसे ही होरीलाल अपनी पत्नी से वापस घर चलने कहा। पत्नी भारती के पिता ने बेटी को भेजने से मना कर दिया। इस बीच ससुर-दामाद के बीच कहासुनी भी हुई। फिर क्या था होरीलाल गुस्से से निकला और फिर फ़िल्म शोले के धर्मेन्द्र की तरह वीरू बन गया, और 75 फिट ऊंचे हाईटेंशन टॉवर में चढ़ा।

पुलिस और समाज ने किया वादा तब उतरा नीचे

हाईटेंशन टॉवर में चढ़कर होरीलाल कहने लगा कि मेरी पत्नी को नहीं भेजोगे तो मैं इस टावर से कूद जाउँगा। इस बात से ससुर की हालत खराब हो गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गनियारी में लगभग ढाई घण्टे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने युवक को काफी समझाइश दी। इसके बाद भी वह नीचे नहीं उतर रहा था। इसके बाद पुलिस ने होरीलाल को आश्वस्त किया कि उसकी पत्नी को वापस भेजा जाएगा। इसके साथ ही गांव के पारधी समाज के लोगों ने भी उसे आश्वस्त किया कि समाज उस पर कोई एक्शन नही लेगा, जिसके बाद होरीलाल नीचे उतरा।

पति पत्नी को थाने लाकर पुलिस ने की काउंसलिंग

टॉवर से उतरने के बाद भिलाई तीन पुलिस होरीलाल और पत्नी भारती को अपने साथ थाने लेकर गई। जहां उनकी काउंसलिंग की गई। पुलिस ने उन्हें समझाया कि वे अच्छे से जिंदगी जीएं किसी प्रकार की समस्या होतो नजदीकी थाने में सम्पर्क करें, और सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लेते हुए बच्चो का पालन पोषण करे। उसके बाद उन्हें देवगांव खरोरा भेज दिया गया।

