दिल्ली सीएम की सिंगापुर यात्रा की फाइल LG ने की खारिज, केजरीवाल बोले- ऐसे तो पीएम भी कहीं नहीं जा सकेंगे

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 21 जुलाई: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फाइल को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने खारिज कर दिया है। यह फाइल सिंगापुर यात्रा से जुड़ी थी, जिसको उपराज्यपाल ने कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मेयर लेवल के समिट में मुख्यमंत्री के लिए हिस्सा लेना ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार की ओर से फाइल पेश कर अगस्त में एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा के लिए एलजी की मंजूरी मांगी गई थी।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि उपराज्यपाल ने केजरीवाल को सिंगापुर में वर्ल्ड सिटीज समिट में शामिल नहीं होने की सलाह दी है, क्योंकि यह महापौरों का सम्मेलन है और इसमें शामिल होना एक मुख्यमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक उपराज्यपाल सक्सेना ने केजरीवाल की विदेश यात्रा के प्रस्ताव को वापस कर दिया है।

Singapore Visit: CM @ArvindKejriwal's reply to Delhi LG-

"If the visit of each Constitutional authority were to be decided on the basis of what subjects fall within their jurisdiction, it would create a funny situation..

Then the Prime Minister would not be able to go anywhere" pic.twitter.com/1kN7L8Hy8R