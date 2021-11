कनाडा से भारत वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति, दिल्ली में पूजा के बाद यूपी सरकार को सौंपी गई

Delhi

वाराणसी, 11 नवंबर: काशी से 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नापूर्णा देवी की मूर्ति भारत वापस आ गई है। केंद्र सरकार आज मां अन्नापूर्णा देवी की मूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप रही है। दिल्ली में हो रहे कार्यक्रम में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। यूपी सरकार मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को एक यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होते हुए काशी ले जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में 15 नवंबर को मूर्ति की स्थापना की जाएगी।

'भारत की परंपराओं को मजबूत करके वापस संजोने का काम हो रहा है'

मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से वापस भारत आने और मूर्ति को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, ''एक समय था जब भारत की परंपराएं टूटे हुए घड़े के समान रिसरिस कर देश के बाहर जा रही थी और आज उसको मरम्मत और मजबूत करके वापस संजोने का काम हो रहा है।''

#WATCH Delhi | The idol of Goddess Annapurna which was retrieved from Canada is on its way to Kashi Vishwanath Temple in Uttar Pradesh's Varanasi from Delhi.

Union Ministers Meenakshi Lekhi & Smriti Irani took part in the ceremony where the idol was handed over to UP Govt pic.twitter.com/vMUkIndpiv