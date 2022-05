दिल्ली स्कूल की टीचर ने शेयर किया छात्र का लिखा 'माफी नोट', लोग बोले- दिल छू लिया

Delhi

oi-Vivek Singh

नई दिल्ली, 7 मई। कुछ लोग ऐसे पेशे में होते हैं जहां उनके हर काम पर लोगों की नजर होती है लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाहें जहां हों, काम ही ऐसा करते हैं जो सभी की नजर में आ जाता है। दिल्ली के सरकारी स्कूल की टीचर मनु गुलाटी ऐसे ही लोगों में हैं। मनु गुलाटी से अगर आपको याद न आया हो तो हम बता देते हैं कि ये वहीं टीचर हैं जिनका कुछ दिन पहले क्लासरूम में स्टूडेंट के साथ डांस वीडियो वायरल हुआ था जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया था। अब एक बाऱ फिर मनु गुलाटी ने स्टूडेंट के क्लासवर्क से जुड़ी ऐसी चीज शेयर की है जिसे खूब पसंद किया जा रहा है।

Students, at times, amaze you with their thoughts.

I asked students to write a 'sorry note' to someone imagining a situation where they need to express apology.

Read what a student wrote imagining being an army officer.💕

"My duty is my priority."

Salute to army personnels.🙏 pic.twitter.com/kCLe68YKDH