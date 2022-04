यूएन में भाषण देने पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने की आतिशी की तारीफ, कहा- भारत के लिए गर्व का क्षण

Delhi

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की महिला नेता आतिशी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित किया, जिसके बाद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आतिशी की प्रशंसा की और कहा कि दुनिया शहरी शासन के कई क्षेत्रों में समाधान के लिए दिल्ली की ओर देख रही है। अपने संबोधन में, आतिशी, जो ऑक्सफोर्ड से स्नातक हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के शासन मॉडल पर प्रकाश डाला।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "भारत के लिए गर्व का क्षण। दिल्ली और आप ने भारतीयों को गौरवान्वित किया है। दुनिया अब शहरी शासन के कई क्षेत्रों में समाधान के लिए दिल्ली की ओर देख रही है। हम सभी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए एक-दूसरे से सीखेंगे।"

A moment of pride for India. Delhi and AAP make Indians proud. The world is now looking upto Delhi for solutions in many areas of urban governance. We all will learn from each other to make world a better place. https://t.co/kUH1jeVl90