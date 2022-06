अनोखी शादी: दो बच्चों का पिता है लड़का, दो दुल्हनों के साथ दूल्हे ने लिए सात फेरे !

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

कोंडागांव, 11 जून। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस अनोखी शादी में युवक ने एक ही मंडप में अपनी दो प्रेमिकाओं सात फेरे लिए है, रोचक बात यह है कि दूल्हा पहले से ही दो बच्चों का पिता है , उसकी दोनों प्रेमिकाओं से बेटियां है।

Unique marriage: The boy is the father of two children, the groom took seven rounds with two brides