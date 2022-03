शराब से लेकर अचार तक बनाने में काम आता है यह फल, महुआ के फायदे जानकर रह जाएंगे दंग !

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 28 मार्च। आदिवासी संस्कृति में महुआ बेहद महत्त्व रखता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में महुआ पेड़, उसका फल सभी किसी ना किसी तौर पर इस्तेमाल किये जाते हैं। आमतौर पर यह धारणा है कि महुआ का उपयोग केवल शराब बनाने के काम ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में महुआ अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आयुर्वेदिक महत्त्व के लिए जाना जाता है।

English summary

This fruit is useful in making from liquor to pickles, you will be stunned to know the benefits of Mahua