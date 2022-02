रायपुर में केंद्र पर फिर भड़के राहुल गांधी, बोले- 'ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं'

Chhattisgarh

oi-Akarsh Shukla

रायपुर, 03 फरवरी। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार को घेरा। उनके दिए हुए स्पीच की चर्चा आज भी सुर्खियों में हैं। इन सब के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमर ज्योति जवान की नींव रखने पहुंचे। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, हिंदुस्तान अलग-अलग विचारधाराओं, संस्कृतियों, भाषाओं वाला एक गुलदस्ता है लेकिन वे चाहते हैं कि एक ही विचारधारा इस पर शासन करे लेकिन मैंने कल संसद में कहा था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम बीजेपी को दिखाएंगे असली 'हिंदुस्तान'।

राहुल गांधी ने आगे कहा, 'भारत में ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। भारत के बाहर की शक्तियां हमारी ओर देखकर कहती है कि भारत कमज़ोर हो रहा है। चीन की सेना लद्दाख में इसलिए घुस पाई क्योंकि भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री ने उनके घुसने के बाद देश से कहा कि कोई अंदर नहीं आया है।' संसद में कही अपनी बात को दोहराते हुए राहुल गांधी कहते हैं, 'बीजेपी हमारे देश को 2 नए राष्ट्रों में बांट रही है- एक चुनिंदा अरबपतियों जिनमें 100-500 लोगों के साथ और दूसरा करोड़ों गरीबों के साथ। उन्हें लगता है कि भारत के गरीब डरे हुए हैं, लेकिन वे किसी से नहीं डरते। विकास किसी पार्टी का नहीं बल्कि गरीबों, किसानों का प्रयास है।

यह भी पढ़ें" नटवर सिंह ने राहुल गांधी को बताया इतिहास, कहा- उनके परदादा के समय से ही चीन-पाकिस्तान अच्छे दोस्त

Hindustan is a bouquet having different ideologies, cultures, languages but they want a single ideology to rule over it but I've said yesterday in Parliament that we'll not let it happen. We will show BJP the true 'Hindustan': Congress leader Rahul Gandhi in Chhattisgarh pic.twitter.com/ydti7VYzh8