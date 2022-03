विधानसभा चुनाव से डेढ़ साल पहले सीएम भूपेश बघेल कही बड़ी बात, छत्तीसगढ़ की जनता से किया हर वादा करेंगे पूरा !

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 23 मार्च। मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 2022 अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित हो गया। ऐसे वक्त में जब देश में यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव निपट चुके हैं, इस सत्र के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का एक बयान बेहद मायने रखता है। सत्र के आखरी दिन विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी बात कहते हुए कहा कि हम जो कहते हैं, वो करते हैं, अभी डेढ़ वर्ष का समय बाकी है, कांग्रेस सरकार जनता से किया अपना हर वादा पूरा करेगी।

English summary

One and a half year before the elections, CM Bhupesh Baghel said a big thing, will fulfill every promise made to the people of Chhattisgarh!