जानिए कौन है चेंदरू,जो खेलता था बाघ के साथ, जिसे दुनिया कहती थी THE TIGER BOY

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर/ जगदलपुर, 29 सितंबर। आप सभी द जंगल बुक के मोंगली को जरूर जानते होंगे। मोंगली जंगल में पला बढ़ा और जानवरो से उसकी दोस्ती थी,लेकिन शेर उसकी जान का प्यासा था। इसी तरह एक मोंगली छत्तीसगढ़ में भी था,जो थोड़ा जुदा था। उसकी दोस्ती जानवरों से तो थी ही लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड शेर यानी बाघ ही था। आइये आपको बस्तर छत्तीसगढ़ के टाइगर बॉय चेंदरू के बारे में बताते हैं, जिसकी याद में छत्तीसगढ़ का पर्यटन विभाग ने स्मृति चिन्ह बनाया है।

यह भी पढ़ें कभी देखा है आत्मा का घर? जानिए कहां बनाया जाता है इसे

English summary

Know who is Chendru, who used to play with the tiger, whom the world used to call THE TIGER BOY