कभी देखा है आत्मा का घर? जानिए कहां बनाया जाता है इसे

Jagdalpur

oi-Dhirendra Giri

जगदलपुर, 28 सितंबर। मौत के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है। शरीर का तो अंतिम संस्कार जाता है,लेकिन यह सवाल आज भी कायम है कि आत्मा कहां जाती है। प्राचीन मानव सभ्यता में हर बात का ख्याल रखा गया है। दुनियाभर में आज भी हज़ारों से सालों से चली आ रही संस्कृति को आदिवासी समाज के लोगों ने जीवित रखा है।आपको यह जानकर अचरज होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी बस्तियों में मृत हो चुके परिजनों की आत्मा को भी घर दिए जाने की परम्परा निभाई जाती है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

English summary

Have you ever seen the house of the soul? Know where it is made