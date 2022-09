छत्तीसगढ़ में स्थित है गंगा मैय्या का भव्य मंदिर, जिसे अंग्रेज भी नहीं हटा पाए, यहां लगती है भक्तों की भीड़

Chhattisgarh

oi-Manendra Patel

बालोद, 28 सितम्बर। छत्तीसगढ़ में माता दुर्गा के अनेक रुपों के कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं। जो पहाड़ों गुफाओं और मंदिरों में विराजित है। लेकिन पूरे प्रदेश में गंगा मैय्या का एक मात्र मंदिर बालोद जिले में स्थित है। इस मंदिर की ख्याति छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में फैली है। देश भर में जहां माता शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्रि का मनाया जा रहा है। वहीं बालोद में भी गंगा मैय्या के दर्शन करने भीड़ उमड़ रही है। इस मंदिर में स्थापित गंगा मैय्या के उदगम की कहानी बड़ी रोचक है।

Navratri Special: विश्व भर में मशहूर है बिहार के ये 4 मंदिर, एक की तो ग़ज़ब है मान्यता

English summary

The grand temple of Ganga Maiyya is located in Chhattisgarh, which even the British could not remove, there is a crowd of devotees here