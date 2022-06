AICC दफ्तर जाने रोकने से भड़के सीएम भूपेश, विष्णुदेव साय बोले, क्या गांधी परिवार कानून से ऊपर है !

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर/ नई दिल्ली, 15 जून। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। मंगलवार को राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से दिल्ली में किये गए प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिरासत में लिया गया था। केंद्र सरकार पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को दबाने का आरोप लगाते सीएम भूपेश बघेल ने जमकर निशाना साधा है।

मुख्यमंत्री भूपेश भूपेश बघेल ने कहा कि क्या हम अपने कर्मचारियों को आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में नहीं ला सकते हैं,हमसे कहा गया था कि केवल 2 मुख्यमंत्री ही यहां आ सकते हैं,इसके अलावा किसी अन्य को अनुमति नहीं है। सीएम भूपेश ने आगे कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने राहुल गांधी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है, यह उनको बहुत महंगा पड़ेगा। दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के हर मुद्दे को उठाया है ,इसलिए इन्हें परेशान किया जा रहा है। भाजपा का राष्ट्रवाद, आयातित राष्ट्रवाद है, उसमे जो भी विरोध में करता है, उसे दबा और कुचल दिया जाता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा , केंद्र सरकार कार्यकर्ता-नेताओ के पार्टी कार्यालय में आने पर प्रतिबंध लगाा रहे हैं, लेकिन सरकार किसी को एक सीमा तक दबा सकती हैं ,क्योंकि पूरा देश इस घटना को बेहद करीब से देख रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा , पूरे देश में जिसप्रकार के हालात है ,वह सबके सामने हैं। हमसे कहा गया कि केवल दो मुख्यमंत्री ही आ सकते हैं,, ऐसी स्थिति पहले नहीं नहीं हुई ,जब बार किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी ही पार्टी के कार्यालय में जाने से रोका गया। सीएम भूपेश ने आगे का कि आज यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी बीते 8 वर्ष से केंद्र सरकार की विफलताओं को सबके सामने रख रहे हैं ।

