Income Tax Raid In Chhattisgarh: रायपुर, कोरबा,रायगढ़ में आयकर विभाग की छापेमारी

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri Goswami

Income Tax Raid In Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं । बुधवार को तड़के प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत रायगढ़ और कोरबा जिले में कोयला कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापेमार कार्रवाई की हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक दिन पूर्व ही 50 से अधिक अधिकारियों की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची थी।

बताया जा रहा है कि रायगढ़ जिले में एआर समूह ग्रुप के मालिक संजय अग्रवाल के ठिकानों पर आयकर की टीम अपनी जांच कर रही है,वहीं इसी शहर के गजानंद नगर इलाके में रहने वाले कोयला कारोबारी राकेश शर्मा के ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है। रायपुर में लॉ विस्टा सोसायटी में रामगोपाल अग्रवाल समेत कई कोयला कारोबारियों के घर में आयकर टीम दस्तावेज तलाश रही है।

Chhattisgarh | Income Tax dept raided the residence of Sanjay Agarwal, an industrialist from Raigarh. Dozens of IT officers were present at his residence & factory, and at the residence of an employee working under him in Sattigudi Chowk. pic.twitter.com/5ikvtASGKl