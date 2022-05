Bank Holiday in June: जून में 12 दिन बैंकों की छुट्टी, ब्रांच जाने से पहले चेक कर लें हॉलीडे की पूरी लिस्ट

Business

नई दिल्ली। जून महीने में अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई काम हैं तो बैंक की शाखा जाने से पहले आपको बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि जून में बैंक 12 दिन बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के मुताबिक जून में दो शनिवार और 4 रविवार की की छुट्टी मिलाकर कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे।

English summary

Bank Holidays in June 2022: All National and Private Banks closed for up to 12 days in various cities in June; check list here