आपने देखा यह दुर्लभ जंगली जानवर? चीन में उड़ी इससे कोरोना फैलने की अफवाह, खाता है चींटियां

अहमदाबाद। गुजरात में बैद के जितपुर में एक अत्यंत दुर्लभ जीव मृत पाया गया। जितपुर में डूड मंडली के पास स्थानीय लोगों ने उसे मृत अवस्था में पड़ा देखा। लोग मोबाइल कैमरे से उसकी तस्वीरें लेने लगे। जब वनविभाग तक उसकी सूचना पहुंची तो वनकर्मी मौके पर आए। उन्होंने मृत जीव के बारे में लोगों को बताया। वनकर्मियों ने कहा कि, यह छोटा-सा जानवर इंडियन पैंगोलिन कहलाता है।

English summary

Have you seen this rare Creature? Its Found in the Village of gujarat; Rumors of spreading coronavirus In China