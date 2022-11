Jaguar and Leopard: जगुआर और लीपर्ड में कैसे करेंगे अंतर? ये तस्वीरें देख पकड़ लेंगे माथा

Bizarre

oi-Mukesh Pandey

Jaguar and Leopard: प्रकृति ने जगुआर और लेपर्ड की शक्स को एक जैसा लुक दिया है। इसके बावजूद दोनों का नेचर काफी अलग है। दूर से जगुआर या फिर लेपर्ड में से किसी एक को भी देखें तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वो लेपर्ड है फिर जगुआर। अगर दोनों को एक साथ देखें तो ये कन्फ्यूजन और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में एक आईएफएस अधिकारी ने जगुआर और लेपर्ड दोनों तस्वीरें एक साथ शेयर ये बताने का प्रयास किया है कि आखिर इन दोनों वन्य जीवों के बीच अंतर कर हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं?

आप किसी भी खेल में बड़े माहिर क्यों ना हों लेकिन जब बात दो हमशक्ल को पहचानने की हो तो सिर खुजाने के अलाव कोई और विकल्प नहीं सूझता। जगुआर और तेंदुआ अगर एक साथ दि जाएं तो तब तक आप उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे जब इन दोनों वन्य जीवों शरीर के बनावट के पैटर्न से आप सही तरीके वाकिफ ना हों।

Lets see how many can identify. Which one of them is Jaguar & which one is Leopard. The pattern makes the difference, apart from other things. pic.twitter.com/C68YIlDKCC